В ВОЗ рассказали сколько медикаментов доставило в Украину с начала войны
С начала полномасштабного вторжения России Всемирная организация здравоохранения доставила в Украину около 3300 метрических тонн медицинских средств
Об этом сообщил представитель ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, пишет Укринформ.
ВОЗ организовала ряд конвоев с помощью в недавно освобожденные и подконтрольные украинскому правительству пострадавшие районы в виде медикаментов, средств для оказания неотложной помощи. С 24 февраля 2022 года ВОЗ доставила в Украину около 3300 метрических тонн медицинских средств”, - рассказал он.
Говоря о последствиях подрыва россиянами Каховской дамбы, доктор Хабихт отметил, что ВОЗ оказывает поддержку органам власти и медицинским работникам в профилактике заболеваний, которые передаются через воду, и работает над мониторингом возможных вспышек недугов.
“Наша команда предоставила Херсонской и соседним областям наборы для борьбы с холерой... Другие медицинские средства доставлены в четыре больницы, которые будут оказывать помощь около 11 тыс. пациентов... Наша команда также помогает Минздраву и Центру медицины катастроф Украины координировать работу более 100 волонтеров -медиков в Херсонской и Николаевской областях”, - отметил Хабихт.
Представитель ВОЗ в Украине уточнил, что для оценки потребностей в этой области организация осуществила миссию в Николаевскую область, посетившую центры первичной медицинской помощи, центры для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и психиатрическую больницу.
“Предыдущие результаты указывают на то, что жители Херсонской области, проживающие в центрах для ВПЛ, нуждаются в большей психологической и психосоциальной поддержке. Опрошенные ВПЛ отмечают тревожность, частые перепады настроения, нарушения сна. Помощь со стороны ВОЗ в этой чрезвычайной ситуации продолжается», – сказал представитель ВОЗ в Украине.
- Ассамблея ВОЗ приняла 24 мая резолюцию, осудившую агрессию РФ против Украины, включая нападения на учреждения здравоохранения. За это проголосовали 80 стран.
- 15 мая стало известно, что ВОЗ закрывает офис в Москве. Его функции будут перенесены в Копенгаген (Дания).
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