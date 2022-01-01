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В ВОЗ назвали условие, при котором пандемия закончится в 2022 году

1 января, 2022 суббота
21:48
Коронавирус ВООЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году при условии равномерного распределения вакцин в мире

Об этом сообщает bbc .

По его словам, 2022 год может стать в последний год пандемии коронавируса, но только при условии, что странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.

В своем новогоднем обращении Гебреисус назвал причиной появления нового штамма "Омикрон" "узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами". ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства мира, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать третьи прививки, тогда как во многих регионах значительная часть населения не получила первой дозы вакцины.

По мнению главы ВОЗ, такой подход создал идеальные условия для появления "Омикрона".

"И чем дольше будет нарушаться принцип справедливости, тем выше риск дальнейших изменений этого вируса, который мы не можем ни предотвратить, ни предусмотреть", - сказал Гебреисус.

По мнению экспертов, новые мутации вируса возникают в условиях его активного распространения, когда заражается все больше людей в разных странах мира. Вспышка "Омикрона" привела к резкому скачку заболеваемости в мире, но по предварительным данным, этот вариант приводит к менее тяжелому течению болезни и инфицированные значительно реже оказываются в больницах.

Тем не менее, власти стран мира сообщают, что из-за большого количества больных и вынужденных самоизолироваться сотрудников нарушается работа различных государственных и частных служб, в том числе авиатранспорта, здравоохранения, полиции и пожарных. В последние дни из-за "Омикрона" были отменены тысячи авиарейсов по всему миру.

Гебреисус отметил, что за три года пандемии мир разработал множество инструментов против коронавируса, в том числе сделано более 8,5 млрд прививок, что помогло спасти миллионы жизней.

"Сейчас когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе. Если мы покончим с несправедливостью, мы сможем положить ее конец пандемии", - сказал Гебреисус.

Ранее ВОЗ поставила задачу вакцинировать не менее 40% населения во всех странах мира, однако в большинстве стран Африки оно не выполнено. Сейчас организация считает, что для окончания пандемии необходимо до июля 2022 вакцинировать 70% жителей Земли.

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пандемия
COVID-19
Тедрос Аданом Гебреисус
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