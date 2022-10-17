Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Сегодня у нас 17 октября, а с 15 октября, согласно всем нормативам и приказам Министерства обороны Украины каждый военнослужащий должен быть одет в зимнюю форму. Существует еще дата 1 октября, когда все зампотылу получают зимнюю форму по городу дислокации воинской части, а от именно 15 октября уже все должны быть одеты. К сожалению, Министерство обороны не справилось с этой задачей. У меня нет информации, что все одеты в форму, которую предоставило государство", - отметила волонтер.



Дана Яровая добавила, что общается с большим количеством военных и большинство из них заказывают и покупают форму самостоятельно, а что-то получают из гуманитарки. Также ей известно, что ребята получили испанскую зимнюю форму, ведь в Испании зима +5, поэтому это, скорее всего, легкий демисезон .



"Объясню, почему так произошло. На сегодняшний день в Украине работает более полутора тысяч предприятий легкой промышленности, а те, кто работают с Минобороны, это 50 субподрядчиков, в которые входит и обувь, и палатки, и спальники, и так далее. Соответственно, около 10 предприятий легкой промышленности работают с Министерством обороны, так это даже менее 2% украинского легпрома Я это назвала, как тесный, закрытый клуб по интересам, потому что больше никого не приглашают к сотрудничеству с Минобороны. В стране, которая воюет, должен работать весь легпром с Минобороны, а не 2% легкой промышленности", – подчеркнула Яровая.

13 октября в Минобороны проинформировали , что закрыли первоочередную потребность ВСУ в зимней форме и продолжается работа по обеспечению всех других запросов

Кроме того, правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи для Украины: зимняя форма, снаряжение и боеприпасы прибудут в страну в ближайшее время.

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