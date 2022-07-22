В войсках РФ происходит системное употребление алкоголя и неповиновение офицерам, - Генштаб
Войска РФ, воюющие в Украине, регулярно употребляют алкоголь и не подчиняются старшим офицерам
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ
"Морально-психологическое состояние оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и неповиновение офицерам. Личный состав врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины. Увеличивается количество солдат, которые прибегают к саботажу и умышленно выводят из строя боевую технику", - рассказали в ГШ.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.
Сиверское направление
Россия, с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия, обстреляла из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного на Сумщине.
Харьковское направление
Агрессор задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементиевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева, Руски Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Руска Лозовая, Слатыно, Дуванка, Мосьпаново, Лебяже, Перемога и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.
Славянское направление
По сообщению Генштаба, Россия обстреляла районы 18 населенных пунктов – в том числе Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провела воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Большой Камышевахи.
Краматорское направление
"Противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спирное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар. Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка наши воины свели на нет. Оккупанты отошли", - сообщает Генштаб ВСУ.
Бахмутское направление
Россия обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Нанесла авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.
Штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Покровского, успеха не имели и отошли. Совершили очередную неудачную попытку установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.
Юг Украины
Противник нанес авиаудар неподалеку от Потемкиного. Попробовал продвигаться в направлениях Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Красного.
Штурм в направлениях сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.
Черное море
В акватории Россия удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".
Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.
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