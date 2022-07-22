Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ

"Морально-психологическое состояние оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и неповиновение офицерам. Личный состав врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины. Увеличивается количество солдат, которые прибегают к саботажу и умышленно выводят из строя боевую технику", - рассказали в ГШ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.

Сиверское направление

Россия, с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия, обстреляла из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного на Сумщине.

Харьковское направление

Агрессор задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементиевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева, Руски Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Руска Лозовая, Слатыно, Дуванка, Мосьпаново, Лебяже, Перемога и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

Славянское направление

По сообщению Генштаба, Россия обстреляла районы 18 населенных пунктов – в том числе Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провела воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Большой Камышевахи.

Краматорское направление

"Противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григорьевка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спирное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар. Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка наши воины свели на нет. Оккупанты отошли", - сообщает Генштаб ВСУ.

Бахмутское направление

Россия обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Нанесла авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Покровского, успеха не имели и отошли. Совершили очередную неудачную попытку установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Юг Украины

Противник нанес авиаудар неподалеку от Потемкиного. Попробовал продвигаться в направлениях Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Красного.

Штурм в направлениях сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

Черное море

В акватории Россия удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

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