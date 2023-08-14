В войне виноват Путин, а не "не такие" украинцы
Любая попытка переадресовать эту вину — ослабляет Украину
Я не устану повторять.
В этой войне виновны Путин и РФ, а также их непосредственные коллаборанты.
Любая попытка переадресовать эту вину каким-то не таким украинцам — во-первых, неправда, а во-вторых, ослабляет Украину.
Если вам не нравятся другие украинцы — ругайте их, а они будут ругать вас, выдвигайте им обвинения в том, что они вам на самом деле не такие. Что поделаешь, у нас это национальный спорт.
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Но натягивать на них обвинения в войне и смертях оставьте навеки. Это что-то хуже просто лжи.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
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