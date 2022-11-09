В войне в Украине погиб гражданин Великой Британии

Об этом сообщает CNN.

По информации издания, в среду эту информацию подтвердило правительство Великой Британии. Министерство иностранных дел страны в своем заявлении заявило, что оно "поддерживает семью британского гражданина, погибшего в Украине", но не разглашает имени человека. Также в министерстве добавили, что контактируют с местными властями в связи с гибелью гражданина Великобритании.

Издание Sky News со ссылкой на семью сообщает, что в войне с Россией в Украине 7 ноября погиб 38-летний отец двоих детей Саймон Лингард из Блэкберна. Как отмечают журналисты, он стал третьим британцем, погибшим в Украине.

В июне бывший солдат британской армии Джордан Гетли был застрелен во время боевых действий в Северодонецке. А британский гуманитарный работник Пол Юри погиб во временно оккупированной Донецкой области Украины в начале этого года, после начала полномасштабного российского вторжения.

На днях сообщили, что во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб тайваньский доброволец, 25-летний Джонатан Ценг.

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