В войне технологий с РФ инициатива постепенно переходит на сторону Украины, – директор компании НПЦ "Инфозащита" Калинин
Директор компании НПЦ "Инфозащита" Ярослав Калинин рассказал, что с начала полномасштабного вторжения инициатива в войне технологий постепенно переходит к ВСУ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Перед началом полномасштабного вторжения РФ ситуация с точки зрения технологий выглядела не в нашу пользу. Поскольку именно о технологическом состоянии армии России было очень мало информации. Именно поэтому у нас были переоценены возможности российской армии", – пояснил Калинин.
Директор компании НПЦ "Инфозащита" подчеркнул, что, начиная с 2014 года, украинская армия сумела эффективно адаптироваться к ситуации на поле боя.
"С 24 февраля 2022 года Вооруженные силы Украины вместе с украинским народом меняют вектор технологий в войне в нашу пользу. Баланс сил в войне технологий постепенно переходит в нашу пользу. Хочу отметить, что с 2014 года по сегодняшний день мы отработали много коопераций и способов эффективно адаптироваться к ситуации. Именно поэтому мы уже можем четко утверждать, что сейчас гораздо меньше вражеских разведывательных комплексов могут эффективно применяться. У противника уменьшается количество стратегических комплексов, а также теряет доступ к Hi-Tec технологиям", - добавил он.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине более 181 тыс. военных, 3650 танков, 535 реактивных систем залпового огня.
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