В войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских героев, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских военных
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее заявление Залужный сделал 22 августа во время выступления на форуме ветеранов "Защитники. Перекличка".
"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Большой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли", - сказал Залужный.
- 10 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных ежедневно составляют от 100 до 200 человек.
- 9 августа Подоляк уточнил, что сейчас Украина ежедневно теряет 30-50 военных на фронте.
- По данным генштаба ВСУ с 24 февраля по 22 августа Россия потеряла около 45,4 тыс. военных погибшими.
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