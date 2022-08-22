Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее заявление Залужный сделал 22 августа во время выступления на форуме ветеранов "Защитники. Перекличка".

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Большой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли", - сказал Залужный.

10 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных ежедневно составляют от 100 до 200 человек.

9 августа Подоляк уточнил, что сейчас Украина ежедневно теряет 30-50 военных на фронте.

По данным генштаба ВСУ с 24 февраля по 22 августа Россия потеряла около 45,4 тыс. военных погибшими.

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