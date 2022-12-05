В войне с Россией погибли два поляка из Интернационального легиона
Два поляка, которые служили в Интернациональном легионе, погибли на фронте в Украине 4 декабря
Об этом сообщил в твиттере корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский.
"Двое поляков, Януш Шеремета на псевдо Козак и его коллега Кшиштоф, из Интернационального легиона погибли вчера на фронте. Почтите их память!" – написал он.
Также сообщение о гибели Януша Шереметы и Кшиштофа Тифеля размещено на facebook-странице Шереметы.
Как пишет Polsat News, добровольцы из Польши погибли в бою. Они воевали в Интернациональном легионе полгода. Еще один гражданин Польши, их командир, ранен и сейчас находится в больнице.
- 4 ноября сообщили о гибели добровольца из Тайваня.
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5 ноября стало известно , что во время войны в Украине погиб 23-летний американский добровольец Скайлер Грегг, воевавший в составе Международного легиона территориальной обороны. А 8 ноября сообщили о смерти гражданина США Тимоти Гриффина. Он стал шестым американцем, погибшим в войне в Украине.
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