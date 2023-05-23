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В войне с Россией погибли 293 украинских спортсмена, тренера и работника физкультуры

23 мая, 2023 вторник
15:11
Война с Россией

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал, что на войне с Россией погибли 293 украинских спортсмена, тренера и работника физической культуры

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

"Герои среди нас. И каждый из нас - герой. Потому что вместе стоим за независимость и свободу, победу и мир, успешное будущее и развитие нашей Украины. История украинского народа выстрадана и окроплена кровью смелых, непокоренных и преданных героев Украины. И сегодня мы отмечаем День героев Украины.

293 спортсмена, тренера и работника физической культуры погибли на этой войне… С верой в Победу и наших Защитников ждем возвращения почти трех тысяч наших коллег, которые сейчас защищают интересы государства в составе ВСУ и Нацгвардии. Искренне радуемся каждому вернувшемуся из плена", - написал Вадим Гутцайт.

  • В российско-украинской войне погиб защитник из Ивано-Франковской области Анатолий Розвадовский – в мирной жизни спортсмен и тренер. Ему было 24 года.
Спорт
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