Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

"Герои среди нас. И каждый из нас - герой. Потому что вместе стоим за независимость и свободу, победу и мир, успешное будущее и развитие нашей Украины. История украинского народа выстрадана и окроплена кровью смелых, непокоренных и преданных героев Украины. И сегодня мы отмечаем День героев Украины.

293 спортсмена, тренера и работника физической культуры погибли на этой войне… С верой в Победу и наших Защитников ждем возвращения почти трех тысяч наших коллег, которые сейчас защищают интересы государства в составе ВСУ и Нацгвардии. Искренне радуемся каждому вернувшемуся из плена", - написал Вадим Гутцайт.