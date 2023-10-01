В войне РФ против Украины погиб 361 украинский спортсмен, - Гутцайт

Об этом министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

"В День защитников и защитниц вспоминаем и благодарны за свободу и достоинство, которые имеем. Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах", - написал Гутцайт.

В частности, он добавил, что в настоящее время более 3 тысяч спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах ВСУ.

"Сегодня - время сказать "Спасибо" каждому и каждой, кто продолжает защищать. Более 3000 спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах Сил обороны Украины. Они продолжают тысячелетнюю традицию украинского войска".