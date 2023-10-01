Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В войне РФ против Украины погиб 361 украинский спортсмен, - Гутцайт

В войне РФ против Украины погиб 361 украинский спортсмен, - Гутцайт

1 октября, 2023 воскресенье
14:59
Война с Россией

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Сейчас более 3 тысяч спортсменов защищают нашу землю в рядах ВСУ

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

"В День защитников и защитниц вспоминаем и благодарны за свободу и достоинство, которые имеем. Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах", - написал Гутцайт.

В частности, он добавил, что в настоящее время более 3 тысяч спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах ВСУ.

"Сегодня - время сказать "Спасибо" каждому и каждой, кто продолжает защищать. Более 3000 спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах Сил обороны Украины. Они продолжают тысячелетнюю традицию украинского войска".

  • Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб адвокат и спортсмен из Винницы Сергей Ярмоленко.

Спорт
Россия
военные силы Украины
украинское вино
Читайте также:
OTP Bank
30 сентября, 2023 суббота
В Венгрии отреагировали на решение Украины по OTP Bank
обстріл, ППО
1 октября, 2023 воскресенье
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
Зеленський і Шаппс
1 октября, 2023 воскресенье
Минобороны Британии обещает отправить своих военных в Украину
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
1 октября
15:16
Три балкера вышли из портов "Черноморск" и "Южный", а еще 5 - направляются на загрузку
15:09
Обновлено
В РФ заявили об обстреле Шебекино и атаке украинских БПЛА по Смоленску и стоянке вертолетов в Сочи: якобы есть пострадавшие
15:07
Apple обнаружила проблему, из-за которой перегреваются новые iPhone 15
15:00
В испанской Мурсии произошел пожар в ночном клубе: 7 погибших
14:54
Гольфстрим замедляется из-за изменения климата: на что это повлияет
14:49
Боррель прибыл в Киев и почтил память павших защитников Украины
14:29
Обновлено
Аксенов заявил о вероятном сбитии ракеты над Джанкоем в Крыму
14:20
Оккупанты ударили по центру Вовчанска: погиб гражданский
14:19
Обновлено
Авиаудар по Константиновке
В результате вражеских обстрелов Донетчины ранены по меньшей мере 7 человек, среди них двое детей
14:10
Обновлено
В Варшаве оппозиционная "Гражданская платформа" Дональда Туска проводит Марш миллиона сердец
13:43
В Лимане Донецкой области российские дроны утром попали в дом: есть погибшие и раненые
13:34
В Турции на фестивале TEKNOFEST представили летающий автомобиль
13:32
Делегация МВФ прибыла в Украину: начинаются встречи с представителями власти и ключевыми партнерами
13:05
На Сумщине россияне ударили по приграничному городу Дружба: ранена женщина
12:28
Оксана Маркарова
Что значит для Украины принятие в США временного бюджета: объяснение Маркаровой
12:22
Пресс-релиз
Мы должны всегда помнить, какой ценой обретается наша свобода, - Жеваго
12:19
Оккупанты усиливают защиту Крыма: перебрасывают ПВО и обустраивают новые оборонные сооружения
12:01
В Нидерландах перекрыли крупнейшее в Европе месторождение газа из-за землетрясений
11:53
Сенаторы подтвердили свою приверженность Украине, выступив с общим заявлением
11:26
Россияне ночью ударили по селу в Донецкой области: пострадала целая семья
11:09
В Анкаре утром произошел теракт возле Главного управления безопасности МВД
11:00
Обзор
Иллюзии российской пропаганды. Что действительно ожидает оккупанта в Украине
10:58
Владимир Путин и Ким Чен Ын
В КНДР заявили, что сотрудничество с Россией способствует сохранению мира, а НАТО назвали "организатором украинского кризиса"
10:54
Обзор
Украина меняет тактику в войне, США пока исключили помощь Киеву в целях сохранения правительства, британские войска впервые могут прибыть в Украину. Акценты мировых СМИ 1 октября
10:35
Россия готовится к долгой войне в Украине и направляет на оборону треть расходов из госбюджета, - британская разведка
10:30
Пророссийские аккаунты распространяют дезинформацию о "советах", как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине
10:00
Эксклюзив
Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия среди украинцев, - мэр Мелитополя Федоров
09:50
"Трудные времена сделали нас сильными, а сильные приближают победу": Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины с праздником
09:45
За неделю в Амазонке погибли более сотни дельфинов из-за рекордно высокой температуры воды
09:00
Почему "политика мира" Папы Франциска играет на руку России
09:00
Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Новая дата и история праздника
08:58
На парламентских выборах в Словакии во главу угла вышла пророссийская партия "Смер"
08:55
москва, кремль
В Кремле до сих пор не определились, какие украинские территории аннексировала Россия, - ISW
08:46
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
08:43
Эксклюзив
РФ наращивает силы на Купянском направлении, - начальник службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого
08:26
Обновлено
Ночная атака РФ: враг атаковал Кривой Рог, в Черкасской области "шахеды" попали в промышленную инфраструктуру, есть раненый
08:17
Инфографика
Самолет, 11 танков и 440 военных: что потеряли россияне за время войны в Украине
08:05
Эксклюзив
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
07:44
Обновлено
Конгресc США
США избежало "шатдауна": Байден подписал законопроект о временном бюджете
01:45
Минобороны Британии обещает отправить своих военных в Украину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV