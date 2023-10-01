В войне РФ против Украины погиб 361 украинский спортсмен, - Гутцайт
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Сейчас более 3 тысяч спортсменов защищают нашу землю в рядах ВСУ
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.
"В День защитников и защитниц вспоминаем и благодарны за свободу и достоинство, которые имеем. Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах", - написал Гутцайт.
В частности, он добавил, что в настоящее время более 3 тысяч спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах ВСУ.
"Сегодня - время сказать "Спасибо" каждому и каждой, кто продолжает защищать. Более 3000 спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах Сил обороны Украины. Они продолжают тысячелетнюю традицию украинского войска".
-
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб адвокат и спортсмен из Винницы Сергей Ярмоленко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное