Об этом говорится в заявлении по итогам встречи Джонсона и Макрона, обнародованном офисом британского премьера .

"Они согласились в том, что сейчас критический момент в развитии конфликта и есть возможность развернуть ход этой войны", - говорится в заявлении.

Оба лидера отметили необходимость поддержать Украину в усилении ее позиций в ведении войны и любых будущих переговорах.

В то же время Джонсон предупредил об опасности переговоров прямо сейчас.

"Любая попытка успокоить этот конфликт сейчас, приведет лишь к затягиванию нестабильности", - предостерег Джонсон.

По его мнению, в таком случае возникнет риск, что российскому диктатору Владимиру Путину будет предоставлена лицензия на манипулирование суверенными странами и международными рынками.

В свою очередь, Макрон заявил, что считает необходимым продолжать диалог с Москвой.

После нанесенных Россией по Киеву утром воскресенья, 26 июня 2022 года, ракетных ударов Борис Джонсон назвал свободу Украины , свободой всего демократического мира.

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