Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Украина может производить ракеты большой дальности. Такие же ракеты мы можем получить от наших партнеров. Однако вопрос не в том сможем ли мы решиться ударить по российской территории, а в том, какое количество таких ракет мы будем иметь и какие у нас будут системы защиты от ответных выстрелов. Поскольку в такой ситуации важную роль играют балансы", - пояснил Княжицкий.

Народный депутат убежден, что Украина должна нанести зеркальные удары по энергетической инфраструктуре РФ

"Очевидно, что Украина должна наносить удары по территории Российской Федерации. Россия наносит ракетные удары по нашим электростанциям, вредя нашей инфраструктуре. Мы должны тоже стрелять по их электростанциям. Поскольку в войне право ответа играет одну из ключевых ролей. Если ты знаешь, что получишь такой же ответ, как ты наносишь своему противнику, начинаешь задумываться. Однако наносить удары по России нужно только тогда, когда мы будем уверены, что выиграем войну на их территории", - добавил он.

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