"В войне ни одна система вооружений никогда не является серебряным шаром", - генерал Милли

Об этом генерал Марк Милли сказал после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины.

Бойцов ВСУ Милли назвал "первоклассными стрелками" из гаубиц М777. Американский генерал ожидает, что и с обращением с РСЗО HIMARS украинские военные будут хорошие.

Однако отметил Милли, "в войне ни одна система вооружений никогда не серебряный шар, никакая система вооружения, единая система вооружения никогда не меняет чашу весов", — сказал Милли.

Если украинцы правильно используют системы вооружения, предоставляемые США и другими союзниками, добавил Милли, "они должны быть в состоянии поразить значительное количество целей".

Милли сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной.

Генерал Марченко прогнозирует, что Украина начнет контрнаступление к сентябрю, если получит нужное вооружение. Он также считает, что Керченский мост – цель номер один для украинских военных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb