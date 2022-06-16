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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "В войне ни одна система вооружений никогда не является серебряным шаром", - генерал Милли

"В войне ни одна система вооружений никогда не является серебряным шаром", - генерал Милли

16 июня, 2022 четверг
00:29
война с Россией

Глава Объединенного комитета начальников штабов США похвалил украинских военных за обращение с американским вооружением

Об этом генерал Марк Милли сказал после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины.

Бойцов ВСУ Милли назвал "первоклассными стрелками" из гаубиц М777. Американский генерал ожидает, что и с обращением с РСЗО HIMARS украинские военные будут хорошие.

Однако отметил Милли, "в войне ни одна система вооружений никогда не серебряный шар, никакая система вооружения, единая система вооружения никогда не меняет чашу весов", — сказал Милли.

Если украинцы правильно используют системы вооружения, предоставляемые США и другими союзниками, добавил Милли, "они должны быть в состоянии поразить значительное количество целей".

  • Милли сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной.
  • Генерал Марченко прогнозирует, что Украина начнет контрнаступление к сентябрю, если получит нужное вооружение. Он также считает, что Керченский мост – цель номер один для украинских военных.

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