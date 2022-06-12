Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В нынешней ситуации я бы предлагал военно-политическому руководству Украины рассматривать несколько сценариев развития событий из Беларуси. Нужно понимать, что Лукашенко может оказаться в ситуации загнанного зверя. Ему сама ситуация продиктует необходимость действовать агрессивно. Поэтому это может быть та экстремальная ситуация, при которой он бросит войска против Украины. У него просто не будет другого способа защищать себя. Это один из самых неприятных вариантов развития событий на северном направлении", - объяснил Бессмертный.

Дипломат также добавил, что Лукашенко может заигрывать с Западом и иметь хорошие отношения с Россией.

"В традиции человека с комплексом председателя колхоза всегда будет желание действовать на два фронта. Лукашенко всегда успешно заигрывал с Западом и вместе с тем имел хорошие отношения с РФ. Однако он делал это настолько, насколько ему позволял заигрывать с Западом Кремль", - добавил Бессмертный.

Бессмертный также отметил, что в войне России против Украины Лукашенко отведена своя функция.

"Начиная с 24 февраля, когда Кремль использовал и использует территорию Беларуси для агрессии против Украины, стало ясно, что Лукашенко не влияет на развитие ситуации. В войне Кремля против Украины Лукашенко отведена своя функция. И в пределах этой функции он выполняет задачи, которые ему нарезает Кремль: Сейчас нужно Кремлю, чтобы Украина держала на северном направлении часть своих войск, вот Лукашенко и устраивает на границе с Украиной учения", - добавил Бессмертный.

2 июня мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что режим Лукашенко перебрасывает более 50 единиц военной техники в приграничную с Волынью область.

На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом воины из РФ относятся к белорусам как будущему пушечному мясу.

31 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности "спецоперации", которую КГБ якобы провел на территории Украины.

7 апреля Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции "по освобождению белорусов" с территории Украины.

Ранее Тихановская заявила, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко предписывал войскам наступать на территорию Украины , но высшие офицеры проигнорировали его.

11 июня ГУР сообщило, что Беларусь проводит массовые военные учения в Гомельской области, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время"



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