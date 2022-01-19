В восьми регионах Украины обнаружили "Омикрон", - Ляшко

Об этом пишет РБК-Украина .



Случаи заболевания вариантом коронавируса "Омикрон" зарегистрировали в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Львовской, Тернопольской, Полтавской областях.



"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины"", - пояснил Виктор Ляшко.

Напомним, ранее в Донецкой и Черновицкой областях зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон" .

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