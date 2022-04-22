В восьми районах Киева 22 апреля будут работать 10 мини-ярмарок

Об этом сообщили в КГГА .



Мини-ярмарки будут работать до 16:00, но график работы может оперативно меняться. На ярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалею и т.д.

Голосеевский район: просп. Голосеевский, 116.

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31.

Днепровский район ул. Гродненская, 1/35-17А.

Подольский район: просп. Степана Бандеры, 3-5.

Печерский район: пересечение улиц Первомайского и Мечникова.

Святошинский район ул. Подлесная, 8

Соломенский район: ул. Керченская (3 границы улиц Донецкой и Мартиросяна); ул. Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской).

Шевченковский район ул. Ружинская, 18 (возле сквера); ул. Деревлянская, 16-20.

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