В восьми районах Киева 22 апреля будут работать 10 мини-ярмарок
До 16:00 22 апреля в Киеве проводят 10 мини-ярмарок
Об этом сообщили в КГГА .
Мини-ярмарки будут работать до 16:00, но график работы может оперативно меняться. На ярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалею и т.д.
- Голосеевский район: просп. Голосеевский, 116.
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31.
- Днепровский район ул. Гродненская, 1/35-17А.
- Подольский район: просп. Степана Бандеры, 3-5.
- Печерский район: пересечение улиц Первомайского и Мечникова.
- Святошинский район ул. Подлесная, 8
- Соломенский район: ул. Керченская (3 границы улиц Донецкой и Мартиросяна); ул. Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской).
- Шевченковский район ул. Ружинская, 18 (возле сквера); ул. Деревлянская, 16-20.
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