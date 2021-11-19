В восьми областях Украины обнаружили новый штамм "Дельта", он более заразен на 10-15%
Новый коронавирусный штамм "Дельта" был обнаружен в восьми областях Украины. Он заразнее исходного штамма на 10-15%
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров, передает Эспрессо.TV.
"Во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, нашей Одесской области, Закарпатской и Херсонской областях впервые в Украине зафиксировано появление нового варианта штамма "Дельта", - сообщил Гончаров.
По его словам, сейчас мало известно о свойствах нового штамма. Но ученые Института генетики Лондонского университета сообщили, что он как минимум на 10-15% более заразен, чем исходный вариант. Исследователи предполагают, что мутация штамма скорее повлияет на увеличение риска заражения, а не на тяжесть симптомов при болезни.
Гончаров отметил, что в октябре из-за распространения мутированного штамма COVID-19 в одесском регионе заболело более 40 тыс. человек, а умерли - 780 больных.
- Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что количество заболеваний коронавирусом в Украине снижается, но за короткий промежуток времени может произойти повторная вспышка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.43
Покупка 26.43Продажа 26.69
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.27
- Актуальное
- Важное