В восьми областях Украины обнаружили новый штамм "Дельта", он более заразен на 10-15%

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров, передает Эспрессо.TV.



"Во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, нашей Одесской области, Закарпатской и Херсонской областях впервые в Украине зафиксировано появление нового варианта штамма "Дельта", - сообщил Гончаров.



По его словам, сейчас мало известно о свойствах нового штамма. Но ученые Института генетики Лондонского университета сообщили, что он как минимум на 10-15% более заразен, чем исходный вариант. Исследователи предполагают, что мутация штамма скорее повлияет на увеличение риска заражения, а не на тяжесть симптомов при болезни.



Гончаров отметил, что в октябре из-за распространения мутированного штамма COVID-19 в одесском регионе заболело более 40 тыс. человек, а умерли - 780 больных.



Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что количество заболеваний коронавирусом в Украине снижается, но за короткий промежуток времени может произойти повторная вспышка.



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