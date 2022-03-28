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В восьми городах Украины отсутствует мобильная связь

28 мартa, 2022 понедельник
19:27
война с Россией

Мобильная связь на 28 марта отсутствует в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле на Киевщине, городе Изюм на Харьковщине, Мариуполе Донецкой области, Мелитополе и Бердянске в Запорожской области

Об этом сообщила Госспецсвязи в Telegramm со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 18:00 28 марта.

"Услуги мобильных операторов не оказываются: в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле на Киевщине, городе Изюм на Харьковщине, Мариуполе Донецкой области, Мелитополе и Бердянске в Запорожье. Есть сложности с предоставлением услуг электронных коммуникаций на Черниговщине", - говорится в сообщении.

"При имеющихся проблемах с мобильной связью и доступом в интернет советуем украинцам воспользоваться национальным роумингом", - добавили в Госспецсвязи.

В то же время ведомство отмечает стабильную работу мобильной связи и интернета в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской и Киевской областях.

Что касается работы интернет-провайдеров, то они за сутки зафиксировали 129 повреждений сетей или недоступности оборудования. Провайдеры пытаются как можно быстрее возобновить предоставление услуг, но это возможно только при отсутствии боевых действий.

При этом, несмотря на временную оккупацию российскими войсками населенных пунктов на Херсонщине и Черниговщине, боевые действия в Харькове, радиовещание и телевещание там продолжается. Спутниковое вещание также работает стабильно.

Ведомство также напомнило, что в мобильном приложении "Дия" есть возможность смотреть украинские теле- и радиомарафоны.


Напомним, российские хакеры атакуют благотворительные и волонтерские организации для сбора информации о помощи украинцам.

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интернет
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