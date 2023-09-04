В воскресенье во Львове прошел полумарафон

Яна и ее мама - из тех 121 жертв безжалостного ракетного обстрела вокзала в Краматорске 8 апреля 2022 года. Они как раз подошли взять у волонтеров горячий чай. А дальше все взорвалось. Степаненко не попали в список 61-го погибшего. Но этот день изменил их жизнь навсегда: мама осталась без одной ноги, дочь без обоих.

Однако они выдержали, они снова поднялись на ноги - пусть уже и не на собственные.

Мы гордимся ими – такими, как есть, какими сделала их война. И всеми силами приближаем победу и ради них, ради мирной и полноценной жизни девочки Яны и ее мамы.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политтехнолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.