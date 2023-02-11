В воскресенье украинцев будет ожидать снег и даже дождь, - синоптик Наталья Диденко
В воскресенье, 12 февраля, в Украине ожидают снег и мокрый снег, иногда будет даже дождь
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в телеграмме .
По ее словам над всей территорией Украины 12 февраля пройдут "атмосферные фронты под ручку с осадками". Они будут держаться до завтрашнего вечера.
Диденко отметила, что сначала снег и мокрый снег появятся в западных и северных областях Украины. Затем они двинутся на центр, Харьковщину и Одесщину. Кое-где будет даже дождь. Однако днем в воскресенье в большинстве областей осадки прекратятся.
"Ветер в Украине будет северным, северо-западным, умеренным, часто порывистым, а иногда возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду (кроме западной части)", - написала Диденко.
Она добавила, что в большинстве областей температура воздуха ночью будет держаться от 0 до 5 градусов мороза. Днем украинцев будет ждать оттепель.
В Киеве же, по словам синоптика, ночью 12 февраля будет сыпать снег, однако днем осадки маловероятны, даже возможна солнечная погода. Ночью температура будет держать 0-2 градуса мороза, а днем – 0-2 градуса тепла. Также ожидается порывистый, с залетами ветер.
"Погода - изменчивая, ветреная и влажная. Но не холодно. И это уже неплохо", - подытожила Диденко.
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