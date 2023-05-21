Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, Бахмут остается приоритетной целью для российских военных. Они пытаются получить полный контроль над городом. В то же время, украинские силы удерживают фронт в юго-западной части Бахмута.

"В течение недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя противника, в частности, за эти сутки на некоторых участках было в районе 200 метров пройдено", - заявил Череватый.