В воскресенье Силы обороны продвинулись на 200 метров в районе Бахмута, - Череватый
Украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. В то же время, украинские войска продолжают удерживать юго-западный участок города
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
По его словам, Бахмут остается приоритетной целью для российских военных. Они пытаются получить полный контроль над городом. В то же время, украинские силы удерживают фронт в юго-западной части Бахмута.
"В течение недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя противника, в частности, за эти сутки на некоторых участках было в районе 200 метров пройдено", - заявил Череватый.
- Напомним, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическую обстановку.
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