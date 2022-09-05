В воскресенье РФ нанесла 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по объектам Украины, - Генштаб

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

"В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледарь, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в акватории Черного моря оккупанты держат в готовности к применению крылатые ракеты "Калибр".

Захватчики продолжают сосредотачиваться на полном захвате Донецкой области и содержании оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также на созданные условия для возобновления наступления, ищут слабые места в украинской обороне, пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Республики Беларусь. противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии", - отмечает Генштаб.

На Северском направлении противник обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру более десяти населенных пунктов. Больше обстрелов подверглись Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области.

На Харьковском направлении враг ударил в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чеполь и Мосьпаново, задействовав беспилотники для корректировки.

На Славянском направлении захватчики обстреляли населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное, по населенному пункту Дмитровка нанесли авиаудар.

На Краматорском направлении противник обстрелял районы Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северского и Спорного, на Бахмутском - районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка и нанес авиаударов возле Константиновки, Зелен Кодемы и Соледара.

На Авдеевском направлении из минометов и ствольной артиллерии оккупанты обстреляли населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

В Новопавловском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка, активных наступательных действий не проводил.

В Запорожском направлении захватчики обстреляли районы Новополя и Новоселки.

"На Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка, Любимовка, Петровка Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА", - сообщает Генштаб.

После интенсивных обстрелов Силами обороны противника в

В Херсонской области после обстрелов украинскими военными районов скопления оккупантов захватчики запретили местным жителям пересекать Днепр как мостами, так и плавсредствами. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают стрелять на поражение.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 сентября россияне за время полномасштабного вторжения потеряли 2049 танков, 236 самолетов, 206 вертолетов и около 49 500 своих военных убитыми .

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