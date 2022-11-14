Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн"

РФ вывезла из Белоруссии еще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" зафиксировала прилет в Беларусь очередного Ил-76 ВКС РФ. Борт с регистрационным номером RF-76605 прилетел на аэродром Мачулищи 13 ноября в 19:55 по киевскому времени. Самолет пробыл там всего 2 часа 10 минут и вылетел на аэродром Миллерово в Ростовской области в 22:05.

К тому же 13 ноября в 13:00 в направлении аэродрома Мачулищи заметили пять тралов, которые везли по четыре ракетных контейнера для ЗРК С-300/400, то есть всего 20 ракет.

"Таким образом, у нас есть дополнительное подтверждение, что из Беларуси в последние дни вывозят ракеты в РФ для обеспечения ракетами группировок на Донецком и Луганском направлениях", - пишет "Беларуски Гаюн".

По данным группы, за последние дни в Мачулищи прилетали восемь Ил-76, которые, скорее всего, вывозят ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси.

4 ноября страны Большой семерки предупредили самопровозглашенные власти Беларуси об усилении санкций в случае дальнейшего привлечения этой страны к российской агрессии против Украины.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb