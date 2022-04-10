В Ворзеле оккупанты ограбили духовную семинарию, украв даже кроссовки отца-ректора - епископ Киево-Житомирской диоцезы
В семинарии Пресвятого сердца Иисуса в Ворзеле на Киевщине россияне украли памятную чашу со Святой Мессы, компьютеры, стиральные машины, кондиционеры, кухонные принадлежности и кроссовки ректора и повредили автомобили
Об этом сообщил епископ Киево-Житомирской епархии Виталий Кривицкий.
"Семинария всегда была гостеприимна, но на этот раз к ней пришли не с миром. Мародеры, тяжелой техникой открыли ворота, чтобы заехать внутрь и не выехать с пустыми руками.
Увезли практически все, что можно продать. От конденционеров, стиральных машин, компьютеров, роутеров, кухонного оборудования….. до старых кроссовок Отца-ректора, в которых он любил бегать. Последние вряд ли продадут, но о. Руслану от этого легче не будет, равно как и другим священникам и семинаристам, потерявшим много личных вещей. Похищены также некоторые литургические вещи, в том числе памятная чаша со Святой Мессы, которую возглавлял св. Иоанн Павел II в 2001 году на "Чайке" и монстранцию", - отметил он.
Кроме того, россияне повредили несколько автомобилей, но они ездят. Некоторые помещения семинарии пострадали от взрывов. По словам Виталия Кривицкого, в семинарии нет воды, света, газа. Туда уже вернулись ректор, духовный отец и диаконы. Также присоединились несколько мужчин, помогающих восстановить семинарию. В заведение приходят местные, нуждающиеся в помощи.
"Завтра, в Вербное Воскресенье, все денежные сборы в наших приходах традиционно направляются на содержание епархиальной семинарии. Заранее искренне благодарю каждого за любое пожертвование! Украине, которая будет восстанавливаться после войны, потребуются также и духовные руководители - священники", - добавил епископ.
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