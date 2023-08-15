В этой воронке — ад, который способны устроить на земле двуногие.

Там, в этой пропасти, гекатомбы жертв, калек и больных. Сотни тысяч беглецов, бездомных, отверженных, осиротевших…

Там — номера людей, которые я никогда не удалю из телефона, потому что верю, что где-то за краем вечности, который мы привычно называем жизнью, когда-нибудь сконтактируем и встретимся снова…

Там — десятки аккаунтов, с которыми никогда не расфренджусь, надеясь на чудо и свежее сообщение от далекого друга…

Там бурлит котел ярости, ненависти, злобы и время от времени, — необъятного бессилия… И пробивается тоненькая струйка чистой воды, которой черпаешь полными ладонями любовь. И эта любовь становится тебе комом в горле, смешавшись с полынной горечью и отчаянием…

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Там каждый день, каждый час в городах и селах поют "Со святыми…", множа на кладбищах холмики с национальными флагами, там сходят с ума от потерь седые матери и рано поседевшие вдовы, там взывают к небу старые родители, спрашивая "Почему не я?"…

В этой пропасти — вой сирен и вспышки взрывов над мирными кварталами городов, и лихорадочные вопросы в мессенджере: "Ты как?". От людей, которые в эпицентре этого армагеддона, и которых, казалось бы, должны волновать только очередные ливни из вражеских "градов".

Там, где-то на дне ада, стелятся над минами, пробивая тропинку для своего взвода сквозь смертельное заграждение. Спасают побратимов, кляня очередной бракованный турникет. Поливают врага огнем, и радуются мгновению передышки. Читают новости о "мирных" ворах и об эстрадных дивах, пишут смс, в основном "все норм."

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Мира нет за краями этой воронки.

Мир онемел и оглох, потеряв способность к элементарным рефлексиям.

Мир замер, беспокоясь о том, чтобы пропасть не пошла дальше, поглощая новые и новые куски времени и для него, пока комфортного и беззаботного.

Мир боится заглянуть в воронку, помня ницшеанское: "Если долго смотреть в пропасть, то она тоже смотрит на тебя". Сомнительное спасение, как по мне…

А что мы? Мы – уже бездна… Очеловеченная, овитая любовью, состраданием и надеждой. Способная поглотить зло, убить его. И в себе тоже…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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