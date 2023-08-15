В воронке войны
Листаю воспоминания в фейсбуке, и заглядываю в пропасть. В огромню воронку, вырванную войной в монолите времени, жизни миллионов людей
В этой воронке — ад, который способны устроить на земле двуногие.
Там, в этой пропасти, гекатомбы жертв, калек и больных. Сотни тысяч беглецов, бездомных, отверженных, осиротевших…
Там — номера людей, которые я никогда не удалю из телефона, потому что верю, что где-то за краем вечности, который мы привычно называем жизнью, когда-нибудь сконтактируем и встретимся снова…
Там — десятки аккаунтов, с которыми никогда не расфренджусь, надеясь на чудо и свежее сообщение от далекого друга…
Там бурлит котел ярости, ненависти, злобы и время от времени, — необъятного бессилия… И пробивается тоненькая струйка чистой воды, которой черпаешь полными ладонями любовь. И эта любовь становится тебе комом в горле, смешавшись с полынной горечью и отчаянием…
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Там каждый день, каждый час в городах и селах поют "Со святыми…", множа на кладбищах холмики с национальными флагами, там сходят с ума от потерь седые матери и рано поседевшие вдовы, там взывают к небу старые родители, спрашивая "Почему не я?"…
В этой пропасти — вой сирен и вспышки взрывов над мирными кварталами городов, и лихорадочные вопросы в мессенджере: "Ты как?". От людей, которые в эпицентре этого армагеддона, и которых, казалось бы, должны волновать только очередные ливни из вражеских "градов".
Там, где-то на дне ада, стелятся над минами, пробивая тропинку для своего взвода сквозь смертельное заграждение. Спасают побратимов, кляня очередной бракованный турникет. Поливают врага огнем, и радуются мгновению передышки. Читают новости о "мирных" ворах и об эстрадных дивах, пишут смс, в основном "все норм."
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Мира нет за краями этой воронки.
Мир онемел и оглох, потеряв способность к элементарным рефлексиям.
Мир замер, беспокоясь о том, чтобы пропасть не пошла дальше, поглощая новые и новые куски времени и для него, пока комфортного и беззаботного.
Мир боится заглянуть в воронку, помня ницшеанское: "Если долго смотреть в пропасть, то она тоже смотрит на тебя". Сомнительное спасение, как по мне…
А что мы? Мы – уже бездна… Очеловеченная, овитая любовью, состраданием и надеждой. Способная поглотить зло, убить его. И в себе тоже…
Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".
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