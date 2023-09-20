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В Воронежской области РФ упал истребитель Су-34

20 сентября, 2023 среда
11:28
Мир Су-34

Утром среды, 20 сентября, в министерстве обороны РФ заявили о падении истребителя Су-34 в Воронежской области. По словам россиян, экипаж успел катапультироваться

Об этом пишет российское ТАСС.

"Самолет Су-34 потерпел крушение в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет", - говорится в сообщении.

Также российский телеграмм-канал Ateo Breaking отмечает, что после падения Су-34 начался сильный пожар.

По их данным, у истребителя отказала стойка шасси.

Падение самолетов в России: что известно

17 июня 2022 года стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Катастрофа произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, при падении самолета ему удалось катапультироваться.

21 июня еще один военный самолет при схожих обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области. Причиной крушения штурмовика Су-25, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета. Пилот в результате аварии погиб.

Впоследствии самолет, выполнявший коммерческий рейс, пропал при заходе на посадку в аэропорту "Оленьок" – на борту находились 5 человек.

В ночь с 23 на 24 июня под российской Рязанью разбился транспортный самолет Ил-76. На борту находились около 10 человек.

10 января 2023 года в Ненецком автономном округе РФ самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка – по предварительным данным, погибли 2 человека.

17 мая разведывательный легкомоторный самолет потерпел крушение на севере РФ. На борту было два человека, пострадал летчик.

Также в мае в пограничной с Украиной Брянской области с аварии признали 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35. По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами. На обоих судах погибли все члены экипажа – это 6 человек. Также в результате инцидента пострадала 51-летняя женщина - ее задело обломками.

4 июля российский военный самолет МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета на Камчатке над акваторией Авачинского залива, экипаж тогда искали.

12 августа вблизи российского Калининграда якобы из-за технической неисправности упал истребитель Су-30, в результате чего погибли все члены экипажа.

Через три дня после этого в Краснодарском крае разбился военный самолет, в результате чего погиб пилот, воевавший в Украине.

Во вторник, 29 августа, в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ. На его борту находились 3 человека, все погибли.

Впоследствии в сентябре в Волгоградской области РФ потерпел крушение бомбардировщик Су-24М, выполнявший тренировочный полет. Судьба экипажа осталась неизвестна.

Россия
Война с Россией
авиакатастрофа
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