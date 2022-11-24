В Воронежской области РФ готовят эвакуацию жителей 100-километровой зоны у границы с Украиной – переселить должны более 270 тыс. человек
Власти Острогожского района Воронежской области РФ готовят эвакуацию из 15 сел и хуторов, расположенных "в пределах 100 км от границ РФ с Украиной"
Об этом телеграм-канал "Верстка" сообщает со ссылкой на письмо районной администрации местным руководителям.
В частности, речь идет о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.
Чиновники со ссылкой на "указание губернатора Воронежской области" просят "организовать работу с населением" относительно возможного размещения у родственников, проживающих в более безопасных районах. Также администрация просит узнать, кто из местных жителей может эвакуироваться на личном транспорте. Собранную информацию нужно предоставить до 12 декабря в местную единую диспетчерскую службу по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Воронежская граничит с Луганской областью Украины, территория которой в самом начале войны была занята российскими войсками и сейчас находится в глубоком тылу ВС РФ. В стокилометровую зону попадает почти вся южная часть региона, включая большие райцентры Россош и Павловск. Суммарное население этой территории – более 270 тысяч человек.
В соседней Белгородской области власти запрещают посещать некоторые пограничные села из-за регулярных обстрелов. Из самого Белгорода жителей на добровольной основе эвакуировали в глубь страны, например, в Подмосковье.
- Напомним, Пригожин сообщил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях РФ.
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