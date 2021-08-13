В Воронеже взорвался пассажирский автобус: двое погибших. Полиция отрицает теракт

Об этом рассказывает "Радио Свобода" со ссылкой на губернатора Воронежщины Александра Гусева.

Автобус находился на остановке, а момент взрыва снял видеорегистратор. В результате взрыва были ранены 19 человек. Двое раненых вскоре скончались. Еще трое - в тяжелом состоянии.

Причиной взрыва полиция назвала взрыв газового баллона горелки модели Primus, который перевозила пассажирка.

Правоохранители заявили, что версия теракта не подтверждается. Якобы на месте происшествия не были найдены поражающие элементы, равно как не обнаружены и проникающие отверстия в автобусе.

По факту взрыва в "ПАЗике" возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ: "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Впрочем, несмотря на версию со взрывом баллона, в Воронеж направили криминалистов из Москвы. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.