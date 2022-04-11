В Воронеже армия России накапливает десятки тяжелых истребителей. Есть спутниковые фото, - Orion Intel

Об этом со ссылкой на сделанное вечером в воскресенье, 10 апреля 2022 года, заявление компании по разведке на основе открытых данных (OSINT) Orion Intel передает Еспрессо.TV.



"Спутниковые снимки за 9 апреля показывают по меньшей мере 32 истребителя варианта Flanker (тяжёлых истребителей Су-27 - ред.) и один Ил-76 среди других самолетов на аэробазе Малышево (другое название - "Балтимор" - ред.) в Воронеже", - заявила компания у себя в твиттере, опубликовав соответствующие фотографии.





Как отметили в Orion Intel, база была "недавно отремонтирована".



"Вероятно, [эта база] является фронтальной авиабазой для российских самолетов, летающих над Украиной", - отмечается в сообщении.



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По информации от местных СМИ, масштабная реконструкция "Балтимора" завершена в ноябре 2021 года.



Справка



Компания Orion Intel участвовала в расследовании репрессий уйгуров властями Китая, а также занималась изучением ядерного проекта Ирана.

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении за 10 апреля, вскоре РФ предпримет более масштабные действия на востоке Украины.





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