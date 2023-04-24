Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Была информация, что до лета установлен дедлайн о решении по F-16 для Украины, это подччеркивал глава оборонного ведомства Дании, который должен передавать эти самолеты. Судя по этому всему, сейчас происходит определенный этап торгов, в рамках которого Украине очень стоит настаивать на том, что, во-первых, нам нужны F-16, а во-вторых, вести дело так будто это решение уже принято. Если еще месяц назад западные аналитики писали разного рода чепуху, что у нас здесь такая разруха и негде будет сажать эти F-16, теперь дело вышло на уровень торгов, то есть есть согласие с тем, что Украине нужны F-16, однако в доступе нет соответствующего количества самолетов такого типа, поэтому, возможно, стоит дать F-18 из Австралии. Украина ждет поступление самолетов F-16, можно взять усовершенствованные МиГ-29М2 из Египта. Одним словом, если месяц назад по F-16 звучал категорический отказ, то сейчас дело вышло на этап финальных торгов, в которых у Украины есть все шансы получить для себя выгодные. позиции", - прокомментировал военный эксперт Defence Express.

Иван Киричевский отметил, что активная позиция главы МИД Украины показывает, что мы где-то до конца мая можем услышать положительное решение. Ведь каждый день для нас важен, соответственно чем быстрее удастся ускорить это решение, тем лучше.

"Я не исключаю, что вопрос тех же F-16, хотя бы бывших в употреблении, от европейских стран, мог обсуждаться в пятницу, 21 апреля, на встрече "Рамштайн-11". И учитывая, как была организована передача МиГ-29 из Словакии и Польши, вполне возможно, что о принятом решении по F-16 мы узнаем постфактум с первыми новостями о передаче этих самолетов Украине", - сказал Киричевский.