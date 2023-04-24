В вопросе поставки Украине F-16 наступил период финальных торгов, - военный эксперт Киричевский
Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, отметил, что до конца мая мы можем услышать положительное решение по F-16
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Была информация, что до лета установлен дедлайн о решении по F-16 для Украины, это подччеркивал глава оборонного ведомства Дании, который должен передавать эти самолеты. Судя по этому всему, сейчас происходит определенный этап торгов, в рамках которого Украине очень стоит настаивать на том, что, во-первых, нам нужны F-16, а во-вторых, вести дело так будто это решение уже принято. Если еще месяц назад западные аналитики писали разного рода чепуху, что у нас здесь такая разруха и негде будет сажать эти F-16, теперь дело вышло на уровень торгов, то есть есть согласие с тем, что Украине нужны F-16, однако в доступе нет соответствующего количества самолетов такого типа, поэтому, возможно, стоит дать F-18 из Австралии. Украина ждет поступление самолетов F-16, можно взять усовершенствованные МиГ-29М2 из Египта. Одним словом, если месяц назад по F-16 звучал категорический отказ, то сейчас дело вышло на этап финальных торгов, в которых у Украины есть все шансы получить для себя выгодные. позиции", - прокомментировал военный эксперт Defence Express.
Иван Киричевский отметил, что активная позиция главы МИД Украины показывает, что мы где-то до конца мая можем услышать положительное решение. Ведь каждый день для нас важен, соответственно чем быстрее удастся ускорить это решение, тем лучше.
"Я не исключаю, что вопрос тех же F-16, хотя бы бывших в употреблении, от европейских стран, мог обсуждаться в пятницу, 21 апреля, на встрече "Рамштайн-11". И учитывая, как была организована передача МиГ-29 из Словакии и Польши, вполне возможно, что о принятом решении по F-16 мы узнаем постфактум с первыми новостями о передаче этих самолетов Украине", - сказал Киричевский.
- 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились перед заседанием Контактной группы по обороне на авиабазе "Рамштайн"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.7
Покупка 37.7Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное