В вопросе децентрализации выходим на финальный текст, - Стефанчук об изменениях в Конституцию
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что вопросом №1 изменений в Конституцию является децентрализация
Об этом Стефанчук рассказал в интервью РБК-Украина .
В вопросе децентрализации власть выходит на финальный текст изменений. По его словам, "договорились уже практически по всем параметрам, остались несколько нюансов".
"В частности: будет статус юридического лица территориальных общин. В условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности - гражданским", - отметил Стефанчук.
Стефанчук пояснил, что в таком случае следует учесть возможные последствия для проявлений сепаратизма.
Кроме этого, есть разные позиции по вопросам: оставлять или не оставлять районные советы, является ли глава органом, или должностным лицом, поскольку "здесь возникает целый ряд проблем по наделению его полномочиями".
"Важно также решение вопросов по процедуре роспуска и ряд других. И поэтому нам надо решить эти вопросы, по которым у нас уже высказаны все аргументы. Просто необходимо принять политическое решение", - считает он.
Стефанчук надеется, что примерно до конца сентября законопроект будет внесен в Верховную Раду.
"Сейчас стоит вопрос завершения юридической шлифовки текста. И я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря - ред.), мы уже попробуем этот вопрос на какой-то стадии решить", - считает он.
По словам Стефанчук, для изменений в Конституцию необходимо две сессии.
"Это означает, что если мы на этой сессии его примем в первом чтении, то уже в феврале сможем проголосовать за него во втором", - рассказал он.
- Стефанчук также заявил, что нардепы могут рассмотреть законопроект о местном референдуме этой осенью.
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