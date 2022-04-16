В волонтерский центр в Днепре, куда ежедневно приходят сотни беженцев, привезли несколько машин гуманитарного груза, – Порошенко

Об этом сообщает "Европейская Солидарность" .

Один из самых больших хабов, который оказывает гуманитарную помощь беженцам с горячих точек, работает в Днепре. Через город ежедневно проезжают тысячи людей, вынужденных бежать от российских оккупантов из Донецкой и Луганской области. Это мамы с маленькими детьми, пенсионеры, немощные и больные люди. Каждый день в волонтерский центр "ЕС" приходят по несколько сотен человек. Здесь можно получить продукты питания, одежду, медикаменты, предметы гигиены и детские вещи.

Волонтерят все – вот школьницы, которые приходят после уроков, фасуют гречку и рис. Говорят - хотят помочь.

Женщины, вынужденные покинуть свой дом в Краматорске из-за постоянных страшных обстрелов, рассказывают: узнали, что здесь можно получить помощь, в очереди за документами в отделе соцзащиты. "Сарафанное радио" между вынужденными переселенцами работает быстро, так что поток нуждающихся не уменьшается.

Женщины подчеркивают: главное, что уцелела семья: "Это самое главное. Семья цела. Дома - то такое... Я уверена, что наша страна все восстановит. Однозначно. Главное, что вся семья цела".

Также говорят, что в Краматорске много патриотически настроенных людей. Девушка с гордостью демонстрирует маникюр в сине-желтых цветах. И добавляет: даже те, кто раньше придерживался пророссийских взглядов, после таких страшных обстрелов изменил свое мнение.

15 апреля в волонтерский центр в Днепр приехал Петр Порошенко. Из Киева сюда доставили несколько грузовиков с самым необходимым – продуктовыми наборами, средствами гигиены.

"Сегодня 51-й день войны. Когда-то нам давали три дня. Сегодня прошло 17 по 3 – и Украина стоит. Сегодня мы в Днепре. И здесь так же, как в офисах "Европейской Солидарности" по всей стране, сейчас волонтерский центр. Сейчас здесь находятся более трех сотен человек – из Северодонецка и Лисичанска, Рубежного и Краматорска, Славянска. Дети, женщины – все нуждаются в помощи", – говорит Порошенко.

"Я радуюсь тому, что Украина сейчас объединена. У нас нет чужой боли. У нас вся боль – общая", – отмечает Порошенко.

Пятый президент также убежден, что российские преступники понесут наказание за убийства и издевательства над украинским народом: "Они убивают не тех, кто представляет военную угрозу. Они убивают потому, что мы украинцы. Это геноцид. Вчера мы об этом заявили. Мы не спустим это никому. Мы едины – и мы победим".

А женщины из Краматорска, которые пока вынуждены жить в общежитии, говорят, что очень мечтают вернуться в родной город в Донецкой области: "Хочется домой. Я борщу вам наварю… Хочется, чтобы мы стали одной семьей", – говорят они на прощание.

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