Об этом он пишет в своем телеграмме .

Советник ссылается на собственные источники и заявляет, что попадание было в гостиницу "Ахтамар", расположенную на трассе Мариуполь-Донецк. По его словам, там размещались кадыровцы с техникой, здание разрушено, а техника уничтожена.

"Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - добавляет он.

Другие кадыровцы под Херсоном активно снимали на селфе собственную базу, благодаря чему ночью 25 октября ВСУ удалось обнаружить и уничтожить более 40 оккупантов.

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