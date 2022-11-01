В Волновахе ВСУ попали в гостиницу с кадыровцами и уничтожили их технику, - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ попали в гостиницу с кадыровцами во временно оккупированной Волновахе и уничтожили 10 единиц их военной техники
Об этом он пишет в своем телеграмме .
Советник ссылается на собственные источники и заявляет, что попадание было в гостиницу "Ахтамар", расположенную на трассе Мариуполь-Донецк. По его словам, там размещались кадыровцы с техникой, здание разрушено, а техника уничтожена.
"Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба Украины", - добавляет он.
- Другие кадыровцы под Херсоном активно снимали на селфе собственную базу, благодаря чему ночью 25 октября ВСУ удалось обнаружить и уничтожить более 40 оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное