В Волновахе оккупанты заставили начать школьное обучение около зоны боевых действий, детей будут обучать на русском и по программе РФ, - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что россияне внедряют свои стандарты образования в оккупированной Волновахе, Донецкой области
Об этом она написала в Telegram.
"Более 800 учеников во временно оккупированном городе Волноваха, Донецкой области, рашисты заставили начать обучение вблизи от зоны боевых действий. Во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля 2022 года в городе Волноваха, Донецкой области, заработала школа №5. В школе было 823 ученика и 45 учителей", - сообщила Денисова.
По данным омбудсмена, оккупационные власти заявили об обучении на русском языке и по учебной программе РФ.
"Привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН", - написала она.
Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и в экспертную миссию с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав ребенка.
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