В Волновахе оккупант расстрелял семью из 9 человек
Во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области российский оккупант расстрелял семью из девяти членов, среди них - двое детей
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Российский военный расстрелял прямо в доме девять человек. В том числе девочку – ученицу 4 класса", – написал он в телеграммах.
Андрющенко опубликовал фото родителей девочки, которые тоже были расстреляны.
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
По словам советника мэра Мариуполя, члены семьи были расстреляны из-за того, что они якобы отказались отдать свой дом кадыровцам.
"Это самое большое и самое громкое преступление окупантов после оккупации, которое уже пытаются скрыть", - подчеркнул Андрющенко.
Позже российское издание ASTRA также сообщило об убийстве членов семьи. Как утверждают местные жители, соседи и родственники убитых, расстрел совершил российский военнослужащий.
Так называемый следственный комитет РФ по "ДНР" заявил, что устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей. По их данным, тела людей нашли в помещении частного дома с огнестрельными ранениями.
Как рассказали ASTRA соседи и дальняя родственница убитых, все произошло в пятницу, 27 октября, в доме на улице Донецкой. В доме жили муж и жена - Наталья и Андрей, а также их дети - ученица младших классов Настя и 4-летний Никита.
Что именно произошло до убийства, пока неизвестно. Преступник расстрелял всю семью с детьми и еще 5 человек, также находившихся в доме.
"Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали", - сказала изданию родственница убитых со ссылкой на очевидцев.
"С мужем Наталки он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка, и они начали стараться скрыть все, соседям сказали - молчать. У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, раскрыли дом, а все они убиты", - добавляют очевидцы и близкие семьи.
Еще один сосед добавил, что дом оккупанты залили водой, чтобы скрыть доказательства убийства.
- Накануне командиру одного из подразделений и военной российской армии, которые во время оккупации Черниговщины расстреляли троих братьев и зарыли тела в яме, заочно сообщили о подозрении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное