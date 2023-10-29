В Волновахе оккупант расстрелял семью из 9 человек

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"Российский военный расстрелял прямо в доме девять человек. В том числе девочку – ученицу 4 класса", – написал он в телеграммах.

Андрющенко опубликовал фото родителей девочки, которые тоже были расстреляны.

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

По словам советника мэра Мариуполя, члены семьи были расстреляны из-за того, что они якобы отказались отдать свой дом кадыровцам."Это самое большое и самое громкое преступление окупантов после оккупации, которое уже пытаются скрыть", - подчеркнул Андрющенко.

Позже российское издание ASTRA также сообщило об убийстве членов семьи. Как утверждают местные жители, соседи и родственники убитых, расстрел совершил российский военнослужащий.

Так называемый следственный комитет РФ по "ДНР" заявил, что устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей. По их данным, тела людей нашли в помещении частного дома с огнестрельными ранениями.

Как рассказали ASTRA соседи и дальняя родственница убитых, все произошло в пятницу, 27 октября, в доме на улице Донецкой. В доме жили муж и жена - Наталья и Андрей, а также их дети - ученица младших классов Настя и 4-летний Никита.

Что именно произошло до убийства, пока неизвестно. Преступник расстрелял всю семью с детьми и еще 5 человек, также находившихся в доме.

"Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали", - сказала изданию родственница убитых со ссылкой на очевидцев.

"С мужем Наталки он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка, и они начали стараться скрыть все, соседям сказали - молчать. У их свекрови был в пятницу день рождения, а ночью всех убили. Вчера их начали искать родственники, вызвали полицию, раскрыли дом, а все они убиты", - добавляют очевидцы и близкие семьи.

Еще один сосед добавил, что дом оккупанты залили водой, чтобы скрыть доказательства убийства.