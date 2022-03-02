В Волновахе гуманитарная катастрофа из города эвакуировали около 400 человек, большинство из которых дети, - ГСЧС
В среду, 2 марта, из города Волноваха Донецкой области спасатели эвакуировали около 400 человек, которых четвертые сутки обстреливают российские оккупанты
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Четвертые сутки люди страдают от бесконечных обстрелов российских захватчиков. Женщины, дети и старики находятся в ужасных условиях, в городе гуманитарная катастрофа! "Зеленый коридор" для эвакуации населения из Волновахи не дают!" - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что каждый день от людей из Донбасса поступают сотни звонков с просьбой о помощи.
"На сегодняшний день (2 марта, - ред.) спасатели Донбасса совместно с волонтерами города провели эвакуацию около 400 человек, среди которых большинство - это дети", - сообщает прессслужба.
- Как сообщалось ранее, в Бородянке в Киевской области спасатели достали более 200 человек из-под завалов.
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