В Волновахе гуманитарная катастрофа из города эвакуировали около 400 человек, большинство из которых дети, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"Четвертые сутки люди страдают от бесконечных обстрелов российских захватчиков. Женщины, дети и старики находятся в ужасных условиях, в городе гуманитарная катастрофа! "Зеленый коридор" для эвакуации населения из Волновахи не дают!" - говорится в сообщении.











Спасатели отмечают, что каждый день от людей из Донбасса поступают сотни звонков с просьбой о помощи.



"На сегодняшний день (2 марта, - ред.) спасатели Донбасса совместно с волонтерами города провели эвакуацию около 400 человек, среди которых большинство - это дети", - сообщает прессслужба.









Как сообщалось ранее, в Бородянке в Киевской области спасатели достали более 200 человек из-под завалов.