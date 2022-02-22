В Волновахе Донецкой области почти 30 тыс. человек остались без водоснабжения после обстрелов россиянами, - Денисова
В результате обстрелов российскими оккупационными войсками двух трансформаторов, от которых зависит электроснабжение первого подъема Южно-Донбасского водопровода, почти 30 тыс. жителей Волновахи в Донецкой области остаются без водоснабжения
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
"Пока люди получают воду из искусственных источников и колодцев. Только восстановление разрушенных основного и второго резервного трансформаторов позволит обеспечить водоснабжение Волновахи", - написала Денисова.
Уполномоченная отметила, что восстановительные работы усложняются из-за отсутствия гарантий безопасности для Украины, поскольку бригады должны работать на линии разграничения.
Денисова отмечает, что согласно международному праву, полную ответственность за водоснабжение и обеспечение населения оккупированных территорий другими ресурсами несут оккупационные власти. А обстрелами стратегических объектов россияне нарушают право граждан Украины на доступ к питьевой воде, что закреплено в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека.
"В частности, согласно части первой статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), государство-оккупант обязано при помощи всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами, в том числе водой". Призываю международное сообщество отреагировать на факт нарушения основного права", - написала Денисова.
- Ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что на линии столкновения российские кафиры постоянно обстреливают объекты газовой инфраструктуры Украины, в результате чего люди остаются без газа.
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