В Волновахе Донецкой области почти 30 тыс. человек остались без водоснабжения после обстрелов россиянами, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.



"Пока люди получают воду из искусственных источников и колодцев. Только восстановление разрушенных основного и второго резервного трансформаторов позволит обеспечить водоснабжение Волновахи", - написала Денисова.



Уполномоченная отметила, что восстановительные работы усложняются из-за отсутствия гарантий безопасности для Украины, поскольку бригады должны работать на линии разграничения.



Денисова отмечает, что согласно международному праву, полную ответственность за водоснабжение и обеспечение населения оккупированных территорий другими ресурсами несут оккупационные власти. А обстрелами стратегических объектов россияне нарушают право граждан Украины на доступ к питьевой воде, что закреплено в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека.



"В частности, согласно части первой статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), государство-оккупант обязано при помощи всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами, в том числе водой". Призываю международное сообщество отреагировать на факт нарушения основного права", - написала Денисова.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что на линии столкновения российские кафиры постоянно обстреливают объекты газовой инфраструктуры Украины, в результате чего люди остаются без газа.