В Волновахе, Донецкой области, из-за российских "градов" погибли 15 гражданских, - глава Донецкой ОГА

Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.



"В Волновахе, которую россияне обстреливают из градов и артиллерии фактически вторые сутки подряд, погибли 15 гражданских", - написал глава области.



Он добавил, что имеются многочисленные повреждения жилых домов, в том числе двух многоквартирных.



По словам Кириленко, в Волновахе начала восстанавливаться мобильная связь. Местная больница не прекращала работу, но скорая помощь выезжает только тогда, когда прекращаются обстрелы.