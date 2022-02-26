В Волновахе, Донецкой области, из-за российских "градов" погибли 15 гражданских, - глава Донецкой ОГА
В Волновахе, Донецкой области, из-за обстрелов российских военных "градами" и артиллерией погибли 15 мирных жителей
Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.
"В Волновахе, которую россияне обстреливают из градов и артиллерии фактически вторые сутки подряд, погибли 15 гражданских", - написал глава области.
Он добавил, что имеются многочисленные повреждения жилых домов, в том числе двух многоквартирных.
По словам Кириленко, в Волновахе начала восстанавливаться мобильная связь. Местная больница не прекращала работу, но скорая помощь выезжает только тогда, когда прекращаются обстрелы.
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