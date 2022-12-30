В Волгоградской области России упала российская ракета, – росСМИ
В Руднянском районе российской Волгоградской области упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету
Об этом сообщают российские СМИ.
"Неопознанные летающие, вероятно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села".
Согласно информации, на месте происшествия уже находятся экстренные службы, окружившие обломки.
Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 – AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил России в 2012 году, а впервые их применили в Сирии против 2015 года.
- Сообщалось, что в Еланском районе Волгоградской области в России в пятницу, 16 декабря, рухнули обломки, вероятно, российской ракеты.
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