В Волгоградской области России упала российская ракета, – росСМИ

Об этом сообщают российские СМИ.

"Неопознанные летающие, вероятно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села".

Согласно информации, на месте происшествия уже находятся экстренные службы, окружившие обломки.

Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 – AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил России в 2012 году, а впервые их применили в Сирии против 2015 года.

Сообщалось, что в Еланском районе Волгоградской области в России в пятницу, 16 декабря, рухнули обломки, вероятно, российской ракеты.

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