Об этом сообщает ряд росСМИ.

Отмечают, что обломки упали вблизи села Дубово. Первые кадры с места происшествия появились в сети около 11 часов утра 16 декабря, но вскоре были удалены. Однако на них можно заметить металлические обломки "неустановленного объекта". Некоторые из них обнаружили в поле, некоторые повредили постройки местных жителей. Также на некоторых кадрах можно заметить, что объекты находятся в воздухе.

По словам местных на видео, "неустановленными объектами" оказались ракеты. Один из жителей на ролике говорит, что над ними пролетел уже третья.

Местные власти и экстренные спецслужбы отказались комментировать ситуацию. Однако впоследствии в телеграме главы Еланской райадминистрации Дмитрия Литвинова появилось сообщение о падении обломков. В нем он отметил, что "упавшие части неустановленного объекта не нанесли ущерб социально важной инфраструктуре и в результате их падения никто не пострадал". Также он добавил, что на месте происшествия работают соответствующие службы.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко прокомментировал падение обломков "неустановленного объекта". Он отметил, что на объектах есть надписи "Внимание! Изделие снаряжено пиросредствами".

"Такие надписи есть на ракетах Х-55, Х-101, Х-555. У Украины на вооружении таких ракет нет", - подчеркнул он.

15 декабря в Ангарске (Иркутская область РФ) произошел взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В тот же день россияне заявили про "обстрел" села Старый Хутор в Белгородской области, в результате чего была повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта обесточена.