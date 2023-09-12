В Волгоградской области РФ разбился бомбардировщик Су-24М
В Волгоградской области России разбился бомбардировщик Су-24М, выполнявший тренировочный полет, судьба экипажа неизвестна
Об этом сообщило минобороны РФ, передает ТАСС.
Минобороны России подтвердило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет проходил без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
Первым о крушении сообщил телеграм-канал "База".
"По предварительным данным, бомбардировщик упал в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Ложки. На борту находились два члена экипажа", - отметило издание.
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