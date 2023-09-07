В Волгоградской области РФ на военный объект упал дрон, - росСМИ
В Волгоградской области РФ 7 сентября неизвестный беспилотник якобы пытался атаковать военный объект - местные власти утверждают, что он был "нейтрализован"
Об этом пишет " Медуза ", ссылаясь на ряд телеграмм-каналов.
Телеграмм-канал Baza сообщил, что беспилотник пытался атаковать военную часть в Городищенском районе почти в три часа ночи. По информации телеграмм-канала, дрон был перехвачен и обошлось без разрушений.
В свою очередь Волгоградское издание V1.ru пишет, что сбитый дрон упал на военный объект – не уточняя, на какой именно.
Губернатор области Андрей Бочаров утверждает, что дрон был "перехвачен и нейтрализован силами Министерства обороны России", добавив, что "пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет".
Вопреки этому агентство "Регнум" сообщает, что беспилотник упал, зацепив систему для отвода молнии.
- Мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО. В МЧС информируют о большом пожаре.
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