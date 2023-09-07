В Волгоградской области РФ на военный объект упал дрон, - росСМИ

Об этом пишет " Медуза ", ссылаясь на ряд телеграмм-каналов.

Телеграмм-канал Baza сообщил, что беспилотник пытался атаковать военную часть в Городищенском районе почти в три часа ночи. По информации телеграмм-канала, дрон был перехвачен и обошлось без разрушений.

В свою очередь Волгоградское издание V1.ru пишет, что сбитый дрон упал на военный объект – не уточняя, на какой именно.

Губернатор области Андрей Бочаров утверждает, что дрон был "перехвачен и нейтрализован силами Министерства обороны России", добавив, что "пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет".

Вопреки этому агентство "Регнум" сообщает, что беспилотник упал, зацепив систему для отвода молнии.