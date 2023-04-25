В Волгоградской области разбился вертолет санавации РФ, пилот погиб
Вертолет экстренной медицинской помощи упал в Волгоградской области России, в результате погиб пилот
Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Вертолет, обслуживавший службу санитарной авиации РФ, упал при возвращении на базу.
В ведомстве отметили, что вертолет упал вне жилых массивов. Пассажиров на борту не было.
По данным росСМИ, вертолет "Ансат" направлялся на площадку "Аэросоюз Волгоград" после выполненной задачи – из Волгоградского областного кардиологического центра. Обломки судна были обнаружены в пяти километрах от посадочной площадки, расположенной в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка.
Вертолет исчез с радаров поздно вечером 24 апреля. Пилот сообщил о заходе на посадку, после чего перестал выходить связь.
Обломки вертолета обнаружили ночью на 25 апреля. Тело погибшего пилота, по данным СМИ, находилось в кабине.
Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта по факту падения вертолета и гибели пилота.
- В феврале у границы с Украиной упал военный самолет минобороны России. Пилот погиб.
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