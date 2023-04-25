Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Вертолет, обслуживавший службу санитарной авиации РФ, упал при возвращении на базу.

В ведомстве отметили, что вертолет упал вне жилых массивов. Пассажиров на борту не было.

По данным росСМИ, вертолет "Ансат" направлялся на площадку "Аэросоюз Волгоград" после выполненной задачи – из Волгоградского областного кардиологического центра. Обломки судна были обнаружены в пяти километрах от посадочной площадки, расположенной в Городищенском районе Волгоградской области в поселке Ерзовка.

Вертолет исчез с радаров поздно вечером 24 апреля. Пилот сообщил о заходе на посадку, после чего перестал выходить связь.

Обломки вертолета обнаружили ночью на 25 апреля. Тело погибшего пилота, по данным СМИ, находилось в кабине.

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта по факту падения вертолета и гибели пилота.