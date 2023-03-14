Об этом в телеграме сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки под огнем россиян были Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечья, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села.

Так, в Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ДСНС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Обошлось без пострадавших.

В свою очередь из села Гряниковка Купянского района госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые накануне получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районах Гряниковки и Двуречной, но потерпел неудачу и отступил с потерями. Наши защитники надежно держат свои позиции и продолжают уничтожать врага", - добавил Синегубов.