В Волчанске вражеским обстрелам подверглись пожарная часть и дома, уничтожены два автомобиля спасателей
13 марта российские войска обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области. Повреждены жилые дома и пожарная часть
Об этом в телеграме сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки под огнем россиян были Волчанск, Купянск, Двуречная, Стрелечья, Крахмальное, Гряниковка и другие города и села.
Так, в Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома и здание пожарно-спасательной части ДСНС. Уничтожены 2 автомобиля спасателей. Обошлось без пострадавших.
В свою очередь из села Гряниковка Купянского района госпитализированы гражданские 41-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые накануне получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
"На линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районах Гряниковки и Двуречной, но потерпел неудачу и отступил с потерями. Наши защитники надежно держат свои позиции и продолжают уничтожать врага", - добавил Синегубов.
- За сутки 10 марта российская армия обстреляла по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковщины, а в областном центре подключили всех абонентов после атаки на энергосистему.
- Пограничники Харьковщины 12 марта вновь оказались под огнем российской артиллерии и минометов, под атакой - районы не менее 7 городов и сел.
- А в Изюмском районе Харьковской области гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток", его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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