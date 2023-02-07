В Волчанске из-за обстрелов загорелась поликлиника

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, во время обстрела в Волчанске вечером 6 февраля обломки повредили здание и два автомобиля. Также в результате обстрела занялось здание поликлиники.

Как написал в телеграм-канале начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, вечером в понедельник, 6 февраля, россияне обстреляли Волчанск и Великий Бурлук из РСЗО.