В Волчанске из-за обстрелов загорелась поликлиника
В результате обстрела россиянами города Волчанск на Харьковщине загорелась поликлиника
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, во время обстрела в Волчанске вечером 6 февраля обломки повредили здание и два автомобиля. Также в результате обстрела занялось здание поликлиники.
Как написал в телеграм-канале начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, вечером в понедельник, 6 февраля, россияне обстреляли Волчанск и Великий Бурлук из РСЗО.
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