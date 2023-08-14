Об этом говорится в сообщении ДБР.

Отмечается, что в субботу, 12 августа 2023 года, в Государственное бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в Одесской области в больницу госпитализировали военнослужащего с ушибами головы.

Позже Потерпевший рассказал работникам ДБР, что его избил ответственный по воинской части.

После этого работники Бюро расследований открыли уголовное производство по статье превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Сейчас идет досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР