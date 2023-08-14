В воинской части в Одесской области избили военнослужащего: ДБР начало расследование
В понедельник, 14 августа, Государственное бюро расследований приступило к расследованию дела об избиении военнослужащего в одной из воинских частей Одесской области
Об этом говорится в сообщении ДБР.
Отмечается, что в субботу, 12 августа 2023 года, в Государственное бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в Одесской области в больницу госпитализировали военнослужащего с ушибами головы.
Позже Потерпевший рассказал работникам ДБР, что его избил ответственный по воинской части.
После этого работники Бюро расследований открыли уголовное производство по статье превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Сейчас идет досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
- Также в конце июня работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту избиения военнослужащего в одной из воинских частей Львовской области.
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