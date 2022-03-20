В воинских частях Беларуси заменяют офицеров. Свои не хотят воевать с Украиной, - заявление батальона Кастуся Калиновского

Об этом говорится в заявлении представителей Добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского, обнародованном вечером 19 марта 2022 года, во время видеострима в формате "вопрос-ответ", передает Еспресо.TV .



"Лукашенко склоняют к войне с Украиной. Забрали телефоны. Увеличили количество личностей. В некоторых частях уже меняют офицерский состав, потому что белорусские офицеры отказываются выполнять приказы безумного главнокомандующего", - подчеркивают белорусские добровольцы.

При этом общее количество белорусов, кто выступает за непосредственное участие граждан Беларуси в боевых действиях России против Украины, по данным батальона им. Калиновского не превышает 10%.



"Не все белорусы поддерживают режим (Лукашенко – ред.), не все белорусы хотят войны с Украиной", - сказали в батальоне.



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Батальон также обратился к белорусским солдатам и офицерам с призывом "не заходить на территорию Украины", а если такое уже случится "при первой же возможности казаться украинским военным".



Справка



Белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского полностью подчиняется командованию Вооруженных сил Украины. В настоящее время основная его часть взаимодействует с Территориальной обороной Киева, хотя некоторые его подразделения есть и в других украинских городах.



Батальон назван именем белорусского национального героя XIX в., участника Январского восстания против Российской империи 1863-1864 годов Константина (Кастуся) Калиновского.



Батальон Калиновского имеет единственный официальный ТГ-канал , а также бот для желающих присоединиться .



В составе батальона уже воюют находящиеся в Украине с 2014 года бойцы Тактической группы "Беларусь", известные белорусские видеоблогеры Павел Кулаженко (EXAMON) и Сергей Беспалов (создатель телеграмм-канала "Моя страна Беларусь - МБК").



Число бойцов постоянно растет.





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