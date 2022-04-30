В военных РФ начинается паника от одного упоминания о Чернобыевке: СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

В СБУ удалось перехватить новый телефонный звонок российского военного в Херсонской области. На записи – разговор командира батальона ВС РФ с командиром роты, прибывший с пополнением так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: " ? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", – жалуется оккупант из "ДНР".

Оккупант также рассказал, что после побега россиян только 5 из 20 человек нового пополнения из ДНР согласились идти в атаку, а чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи. Тот сказал, что они будут якобы обороняться, а не наступать.

"Но и это не подействовало… Что ж, тяжело мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают", – добавляют в СБУ.