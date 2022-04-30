В военных РФ начинается паника от одного упоминания о Чернобыевке: СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта
Оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобыевке и массово отказываются идти в наступление на этом направлении
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
В СБУ удалось перехватить новый телефонный звонок российского военного в Херсонской области. На записи – разговор командира батальона ВС РФ с командиром роты, прибывший с пополнением так называемой "ДНР".
"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (на Чернобаевку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: " ? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", – жалуется оккупант из "ДНР".
Оккупант также рассказал, что после побега россиян только 5 из 20 человек нового пополнения из ДНР согласились идти в атаку, а чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи. Тот сказал, что они будут якобы обороняться, а не наступать.
"Но и это не подействовало… Что ж, тяжело мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают", – добавляют в СБУ.
- Также сообщали, что в Чернобаевской общине кафиры 29 апреля устроили стрельбу из-за нежелания наступать и споры за награбленное. В Киселевке Херсонской области произошла перестрелка между оккупантами чеченской и бурятской национальности.
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