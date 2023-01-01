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В военном аэропорту Кабула произошел взрыв, несколько человек погибли

1 января, 2023 воскресенье
11:35
Мир

В Афганистане, в военном аэропорту в городе Кабул, произошел взрыв: в результате есть разрушения, погибшие и раненые

Об этом пишет Aljazeera со ссылкой на министра внутренних дел Абдула Нафи Такора.

"Сегодня утром около военного аэропорта Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан", - сказал 1 января спикер Абдул Нафи Такор. Он добавил, что проводится расследование.

Министр внутренних дел не уточнил характер и цели взрыва. Ответственность за взрыв власти Афганистана не взяли на себя.

Местные жители рассказали, что громкий взрыв прогремел около 8 утра (03:30 GMT, - ред) неподалеку от воинской части укрепленного аэропорта. Они сказали, что территория была ограждена, все дороги были закрыты, а на месте присутствовали правоохранители.

  • Напомним, Талибан был устранен в 2001 году возглавляемой США коалицией. Однако движение вернулось к власти Афганистана в 2021 году.
  • 30 ноября Талибан сообщил, что в религиозной школе на севере Афганистана, в городе Айбак, произошел взрыв, в результате которого пострадали не менее 10 человек.

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теракт
Афганистан
Талибан
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